Ankara'da Kuyumcudan 20 Milyon TL'lik Soygun: 8 Gözaltı

Mamak'taki bir kuyumcudan 7 kilogram altın ve ziynet eşyası çalan 8 kişi gözaltına alındı. Soygun, maskeli 3 şahıs tarafından gerçekleştirildi. Şüphelilerin İstanbul'dan Ankara'ya keşif için geldiği ve plaka değiştirerek kaçtıkları belirlendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kuyumcudan 7 kilogram altın ve ziynet eşyası çalan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, 25 Ekim'de Mamak ilçesinde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. Soygun maskeli 3 kişi tarafından gerçekleştirildi. Şahısların olaydan önce İstanbul'dan Ankara'ya keşif için geldiği, 3 kez plaka değiştirdiği ve iş yerinin kumandasını önceden kopyaladığı belirlendi. Şüphelilerin tezgah ve raflarda bulunan altın ve ziynet eşyalarını çuvallara doldurup olay yerinden ayrıldıkları, İstanbul ve Ankara'da farklı adreslere dağıldıkları tespit edildi. İstanbul ve Ankara'da yapılan çalışmalarda olayla ilgili 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan yaklaşık 7 kilogram ağırlığında, 20 milyon Türk lirası değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
