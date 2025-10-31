Ankara'da Kuyumcudan 20 Milyon TL'lik Soygun: 8 Gözaltı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kuyumcudan 7 kilogram altın ve ziynet eşyası çalan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, 25 Ekim'de Mamak ilçesinde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşti. Soygun maskeli 3 kişi tarafından gerçekleştirildi. Şahısların olaydan önce İstanbul'dan Ankara'ya keşif için geldiği, 3 kez plaka değiştirdiği ve iş yerinin kumandasını önceden kopyaladığı belirlendi. Şüphelilerin tezgah ve raflarda bulunan altın ve ziynet eşyalarını çuvallara doldurup olay yerinden ayrıldıkları, İstanbul ve Ankara'da farklı adreslere dağıldıkları tespit edildi. İstanbul ve Ankara'da yapılan çalışmalarda olayla ilgili 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan yaklaşık 7 kilogram ağırlığında, 20 milyon Türk lirası değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. - ANKARA