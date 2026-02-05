Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaçak akaryakıt üreten firmaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretilip piyasaya sürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin, 3 ay süren çalışmalar sonucu firmaya operasyon yapıldı.

Operasyonda, piyasa değeri 42 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon 50 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ANKARA