Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Sincan ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üreten firmaya yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 42 milyon lira olan 1 milyon 50 bin litre akaryakıt ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaçak akaryakıt üreten firmaya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretilip piyasaya sürüldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin, 3 ay süren çalışmalar sonucu firmaya operasyon yapıldı.

Operasyonda, piyasa değeri 42 milyon lira olduğu değerlendirilen 1 milyon 50 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ANKARA

