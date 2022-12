Ankara'da husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma kamerada: 3 ölü, 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde akrabalar arasında husumetli olduğu iddia edilen 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kafede meydana g eldi. İddialara göre, akrabalar arasında husumet olduğu öğrenilen Abdülmenav Karaman(41), Abdulmuttalip Karaman ile Murat Karamantartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Murat Karaman yanında bulundurduğu silah ile kurşun yağdırmaya başlarken grupta bulunan bir kişi silahla karşılık verdi.

Çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Silah seslerini duyan kafede bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Abdülmenav Karaman, Abdulmuttalip Karaman, Murat Karaman ve kafede bulunan Nasrullah Uyar'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Abdülmenav Karaman, Abdulmuttalip Karaman ve Nasrullah Uyar hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturması sürdürürken Uyar'ın olayla ilgisi olmadığı sadece kafeye oturmaya geldiği öğrenildi. Çatışma anı ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı.