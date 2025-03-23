Ankara'da Giyim Mağazasında Yangın Çıktı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çalışanların yangını söndürme çabaları yetersiz kalınca çevredekiler durumu bildirdi.
Ankara'da giyim mağazasında yangın
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Yenikent bölgesinde bulunan bir giyim mağazasında yangın çıktı. Yangını dükkandaki çalışanlar söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa