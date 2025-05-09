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Ankara'da Bisiklet Yarışı Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Ankara'da Bisiklet Yarışı Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 'Üniversiteler Arası 4'üncü Yol Bisiklet Yarışı' etkinliği nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerin düzenlenecek olan 'Üniversiteler Arası 4'üncü Yol Bisiklet Yarışı' etkinliği dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10-11 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan 'Üniversiteler Arası 4'üncü Yol Bisiklet Yarışı' etkinliği ile ilgili olarak, 10 Mayıs 2025 günü saat 10.00'dan ve 11 Mayıs 2025 günü saat 09.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar, program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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