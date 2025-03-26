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Ankara'da BİM Market Deposunda Yangın Çıktı

Ankara'da BİM Market Deposunda Yangın Çıktı
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Keçiören ilçesinde bir BİM marketinin deposunda elektrikli temizlik makinasının arızalanması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde BİM marketin depo kısmında yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesi Fatih Caddesi'nde yer alan BİM marketin deposundaki elektrikli temizlik makinasının arızalanıp alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda maddi hasar oluştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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