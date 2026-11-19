Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarla yakalanan 13 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul ve 6 şirkete ise el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce TCK'nın 282'nci maddesinde düzenlenen 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 220'nci maddesinde düzenlenen 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 14 Kasım'da ve devam eden süreçte gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüt lideri B.Ç.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında örgüt lideri B.Ç. ile A.Ç., İ.K., O.A., S.A., A.Ö. ve E.Ş. isimli toplam 7 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Y.D., H.A., A.S. ve D.Ç. isimli 4 şüpheli aynı suçlardan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, E.Ç. ve C.T. isimli 2 şüpheli ise suçluyu kayırma suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şirketlerin işlem hacmi 10,3 milyar lirayı aştı

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları ile 18 araç, 12 gayrimenkul, 6 şirket ve bu şirketlere bağlı otel, eğlence merkezleri ve ofislere el konuldu. Şüphelilere ve şüphelilere ait şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu tespit edildi. El konulan gayrimenkul, araç, otel, ofis ve eğlence merkezlerinin toplam maddi değerinin ise 1 trilyon 550 milyar lira olduğu bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı