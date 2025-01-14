Üye Girişi
Haberler
Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi

Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir

Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike
Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez

Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı

Ankara'da 1 Milyon 275 Bin TL Değerinde Sahte Gıda Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahte gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine operasyon düzenleyerek 1 milyon 275 bin TL değerinde sahte ürün ele geçirdi. Operasyonda 2500 litre sahte zeytinyağı, 1000 kg sahte bal, 400 kg çay ve 600 kg peynir bulundu.

Ankara'da sahte gıda operasyonu: 1milyon 275 bin TL değerinde ürün ele geçirildi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 1milyon 275 bin TL olan sahte gıda ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Çankaya ve Keçiören ilçelerinde iki iş yerinde sahte ve kaçak gıda maddeleri satışı ve üretildiği tespit edildi. 2 iş yerine yönelik yapılan operasyonda, çeşitli markalara ait taklit gıda maddeleri tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 1milyon 275 bin TL olan; 2500 litre sahte zeytinyağı, 1000 kg sahte bal, 400 kg çay ve 600 kg peynir ele geçirildi.

İşyeri sahipleri ve çalışanları ile ilgili adli tahkikata başlatıldı.

Ankara'da 1 Milyon 275 Bin TL Değerinde Sahte Gıda Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - 3.Sayfa
img

Bir gün önce taşındıkları eve gelen genç kız dehşeti yaşadı
img

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
img

Okan Bayülgen'den olay yaratacak 'zenginlik' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar

"Onların da suyu ısındı, yakında ortaya çıkacak"
Halil Ergün, Bedia Ener'in cenazesine gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem etti

Halil Ergün'den cenazeye gitmeyen Yaprak Dökümü oyuncularına sitem!
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar
En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu gözyaşları içinde anlattı

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
Bakan Işıkhan'dan yüz binlerin beklediği 'kademeli emeklilik' ile ilgili açıklama

Kademeli Emeklilik geliyor mu? Bakan Işıkhan açıkladı!

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 15 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 15 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Edirne okullar tatil mi15 Ocak Çarşamba (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 15 Ocak Sultanbeyli, Pendik, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 15 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 15 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 15 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 15 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.