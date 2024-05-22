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Anadolu Üniversitesi Sporcuları Ünilig Oryantiring Yarışmasında Altın Madalya Kazandı

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen şampiyonalarda Anadolu Üniversitesi sporcuları, Ünilig Oryantiring yarışmasında büyük başarı göstererek altın madalya kazandı. Elif Gökçe Avcı Ataman ve Koray Şahin Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen şampiyonalarda büyük başarı göstermeye devam eden Anadolu Üniversitesi sporcuları, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Oryantiring yarışmasından altın madalya ile döndü.

Anadolu Üniversiteli sporcu Elif Gökçe Avcı Ataman, Oryantiring Orta Mesafe Kadınlar Ferdi Kategorisi'nde 1'inci olarak Türkiye Şampiyonu oldu. Erkekler Ferdi Kategorisi'nde Koray Şahin elde ettiği derece ile 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Erkekler Ferdi Kategorisi genel sıralamada Koray Şahin'i yine Anadolu Üniversiteli sporcular takip etti. Oryantiring Kısa Mesafe Yarışı'nda Elif Gökçe Avcı Ataman elde ettiği derece ile altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Erkekler Ferdi Kategori'sinde ise Koray Şahin bronz madalya kazandı.

Erkek oryantiring takımı şampiyon oldu

Yarışma sonuçlarına göre Ferdi Kategoriler'de elde edilen derecelerle Elif Gökçe Avcı Ataman 3 altın kazanırken, Koray Şahin ise 2 bronz ve 1 gümüş madalya kazandı. Anadolu Üniversitesi Erkek Oryantiring Takımı sporcuları Koray Şahin, Cenk Özgüler, Hüseyin Cem Ataman, Onur Altın, Mücait Özkaya, İbrahim Talha Özdemir ve Talha Günday elde ettikleri dereceler ile takım bazında Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Ünilig Oryantiring Yarışmaları'nda ilk 6'ya giren Anadolu Üniversiteli sporcular Elif Gökçe Avcı Ataman, Koray Şahin, Cenk Özgüler, Mücahit Özkaya ve Hüseyin Cem Ataman 1-5 Ağustos tarihlerinde Bulgaristan'ın Bansko kentinde düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Oryantiring Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi'ni ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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