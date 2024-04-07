Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda panelvan minibüs kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde panelvan minibüs kanala uçup takla attı. Alev alev yanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan D.C. idaresindeki 28 AG 825 plakalı panelvan minibüsün lastiği patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki kanala uçup takla attı. Sürücü D.C. ve yanında bulunan M.G. araçtan çıkarken, panelvan alev aldı. Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, itfaiye yangını söndürdü. Kaza sebebi ile iki şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu İtfaiye Düzce 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram namazı saat kaçta 2024? Zonguldak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yozgat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Uşak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Titanik filmi gerçek mi? Titanik filmi oyuncuları kim? Titanik filmindeki Jack ve Rose aşkı gerçek mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle! Derbi ne zaman? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Galatasaray - Fener maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title