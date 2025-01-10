Amasya'dan Çalınan 8 Milyon TL'lik Bakır Levhalar Kırşehir'de Ele Geçirildi

Amasya'da çalışan 8 milyon TL değerindeki bakır levhalar Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Amasya Merzifon'dan çalındığı belirlenen ve Çiçekdağı istikametine hareket ettiği tespit edilen tırın ihbarını alan emniyet güçleri kısa sürede harekete geçti. Tır, Çiçekdağı ilçesi yakınlarında durduruldu. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, arama yapıldı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 8 milyon TL değerindeki bakır levhalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR