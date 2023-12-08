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Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.K.Y ve A.Y adlı 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 ayrı cam kavanoz içerisinde 52 gr, kurumaya bırakılmış bin 34 gr kubar esrar ele geçirildi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.K.Y ve A.Y adlı şahısların uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yaptığı yönünde bilgi alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği 'Puslu' ile arama yapıldı.

Aramalarda 2 ayrı cam kavanoz içerisinde 52 gr, kurumaya bırakılmış bin 34 gr kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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