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Amasya'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Amasya'da İnşaat Malzemesi Hırsızlığı: 1 Tutuklama
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Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 milyon lira değerinde fore kazık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde depodan 2 milyon lira değerinde fore kazık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir firmanın deposundan 40 gün önce inşaat malzemesi fore kazık demiri çalındı. Şüphelilerin yakalanması için Amasya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı.

Şüpheliler İ.B, A.Ö, İ.Ö, V.C ve H.Ç'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden İ.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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