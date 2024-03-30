Amasya'da Alkollü Sürücü Şarampole Uçtu

Amasya'da yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turan D.nin (53) kullandığı 34 CDV 056 plakalı otomobil Amasya'dan Taşova istikametine seyir halindeyken Yeşilırmak-4 köprüsüne geldiği esnada araç kontrolden çıkarak levhaya çarpıp şarampole devrildi.

Yaralı sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp yardım bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA