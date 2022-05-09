Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

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Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alpu yolundaki kazada hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi

Eskişehir'de önceki gün meydana gelen bir trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Eskişehir'de önceki gün meydana gelen bir trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir- Alpu karayolunda meydana gelen kaza L.Ç.'nin hayatını kaybettiği trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada ağır yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.K.'nin de dün hayatını kaybettiği öğrenildi. M.K.'nin cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Kaza, Alpu, 3. Sayfa, Haberler

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