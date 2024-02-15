Almanya'da yaşayan gurbetçi çift karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

Almanya'da yaşayan 4 çocuklu gurbetçi karı-koca evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Almanya'nın Furtwangen şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da müstakil evde yaşayan Samsunlu İrfan Başokur (48) ve eşi Aynur Başokur (47) evlerinin alt katındaki dinlenmek için kullandıkları odada çocukları tarafından hareketsiz halde bulundu. Aynur Başokur yatar halde, İrfan Başokur ise koltukta hareketsiz bulununca olay polise haber verildi. Olay yerine gelen polis, karbonmonoksit gazı kokusundan içeri giremeyince itfaiyeden yardım istedi. Maske takarak olay yerine giren itfaiye ekipleri, 4 çocuk babası Başokur çiftinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen İrfan Başokur ve eşi Aynur Başokur'un cenazeleri uçakla memleketleri Samsun'a gönderildi. Başokur çifti bugün memleketleri Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi. - SAMSUN