Haber : Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı

 - Güncelleme:

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün alkollü olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kamera trafosuna çarparak takla attı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün alkollü olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kamera trafosuna çarparak takla attı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede sıkıştıkları yerden çıkartılan iki kişi hafif yaralandı.

Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi İnönü Caddesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 22 LG 054 plakalı otomobilin sürücüsü Cem A. alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek kamera trafosuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç takla atarak ters döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerince çıkartılan iki kişi hafif yaralandı. Kazada Hafif yaralanan sürücü Cem A. ile birlikte yan koltukta bulunan, Alihsan Ö. olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil ise polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - 3. Sayfa

Uzunköprü İtfaiye Edirne 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title