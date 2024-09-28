Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıdaki tüm şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Serhat Akın'a geçtiğimiz günlerde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Yerlikaya, olaya karışan şüphelilerinin tamamının yakalandığını duyurdu.

5 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

O.D. ( Silah kullanan),

O.M. (Motosikleti kullanan),

E.Ü. (Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

M.A. (Şüphelilerle hareket eden),

İ.T. (Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.

Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi.

Olayda yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a geçmiş olsun.

Şehir eşkiyalığına soyunanları, masum insanların canlarına kast edenleri, halkımızın huzurunu kaçıranları affetmeyeceğiz! Bunları tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu, şimdilerin yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı silahlı saldırıya uğramıştı. Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu iyi olan Serhat Akın'ın tedavisi devam ediyor.