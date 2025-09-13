Alanya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 226 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Alanya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak tütün operasyonunda 226 bin 600 boş, 76 bin 600 doldurulmuş makaron ile 112 kilo kıyılmış tütün ve çok sayıda makine ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.S. isimli şüphelinin adresine eş zamanlı baskın yaptı. Adreste yapılan aramada 226 bin 600 adet boş makaron, 76 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 112 kilogram kıyılmış tütün, 250 adet kesilmiş bandrol, 4 tütün dolum makinesi, 1 tütün öğütme makinesi, 2 kompresör, 1 elektronik ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.S. hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA