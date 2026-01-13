Haberler

Alanya'da kaçakçılığa jandarmadan çifte operasyon

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan jandarma operasyonlarında çok sayıda kaçak elektronik sigara ve güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, kaçak elektronik sigara, elektronik sigara kiti ve güneş gözlüğü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda farklı adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, C.T.S. isimli bir işletmede 10 adet kaçak elektronik sigara, 115 adet elektronik sigara kiti, S.G.İ. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramalarda ise 6 bin 250 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

