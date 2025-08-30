Alanya'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Sahte İçki Ele Geçirildi

Alanya'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Sahte İçki Ele Geçirildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 585 litre sahte şarap, 46 litre sahte viski ve 25 litre etil alkol ile 1 damıtma ünitesi ele geçirildi. Operasyon, kaçak alkol üretimi ve satışı üzerine yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda sahte içki ve damıtma ünitesi ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Alanya'da (A.İ.D.) isimli şahsa ait adrese Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramada 585 litre sahte şarap, 46 litre sahte viski, 25 litre etil alkol ve 1 adet damıtma ünitesi ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

