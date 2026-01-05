Haberler

Alanya'da klima deposundaki yangının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda çıkan yangın, iki saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının zararı 30 milyon lira olarak belirlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının acı bilançosu ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. Firma, yangın sebebiyle zararlarının 30 milyon lira civarında olduğunu açıkladı.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Alanya ilçesi Kestel Mahallesi Regülatör Caddesi'nde bulunan kuluçka malzemeleri ve klimaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyerek deponun tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangına 7 itfaiye aracı ve 2 sulama tankeriyle müdahale edilirken, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek amacıyla iş makineleri de çalışmalara destek verdi. Yoğun müdahale sonucu yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Firma yetkilisi Görkem Korkmaz, "Dün gece başımıza talihsiz bir olay geldi. Bu talihsiz olayın sonucunu henüz bilmiyoruz. Jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma yapmaktalar. Ama biz kundaklamadan şüpheleniyoruz. Deponun olduğu yerde yangın başladı. Ancak deponun olduğu yerde yangını başlatacak herhangi bir ekipman yoktu. Ayrıca şalterlerimiz herhangi bir kaçağa karşı korumalı. Yangınımızın henüz neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

30 milyon zarar

Gece saatlerinde çıkan yangında depodaki malzemelerin yaklaşık 30 milyon tuttuğunu söyleyen Korkmaz, "Toplam zararımız yaklaşık 25-30 milyon civarında. Klimalar pahalı aletler. Kuluçka makineleri de pahalı. Onun yanı sıra diğer ekipmanlarımız da yandı. Şu an bir mağduriyetimiz var" şeklinde konuştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor. - ANTALYA

