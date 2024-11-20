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Aladağlar'da Kaybolan Kız Kardeşler Bulundu, Tedavi Altına Alındı

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Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da 4 gün kaybolduktan sonra bulunarak Kayseri'de hastaneye kaldırılan Belaruslu dağcı kız kardeşler Valentino ve Mariao İvankova'nın sağlık durumları iyi.

Aladağlar'da kaybolan dağcı kız kardeşler tedavi altına alındı

KAYSERİ - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da kaybolan ve 4 günlük arama çalışmasının ardından Kayseri'de bulunan Belaruslu dağcı kardeşler kontrol amaçlı tedavi altına alındı.

16 Kasım'da Aladağlar'daki Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan Valentino ve Mariao İvankova'ya ulaşmak için havadan ve karadan arama çalışması başlatılmıştı. AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Anda, Turkuaz ve İHH ekipleri ile birlikte Ankara'dan kalkan insanlı keşif uçağı da kayıp kız kardeşler için bölgede havadan tarama çalışması yaptı.

Ekiplerin aramaları sonucunda kız kardeşler kaybolmalarının 4. gününde Aladağlar'ın devamı olan ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Ulupınar Mahallesi Hacer Ormanları Taşev mevkiinde bulundu. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ambulansla Yahyalı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerin tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.

Aladağlar'da Kaybolan Kız Kardeşler Bulundu, Tedavi Altına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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