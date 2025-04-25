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Akyurt'ta Mağazada Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Akyurt'ta Mağazada Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kameralarına Yansıdı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir mağazadan hırsızlık girişiminde bulunan iki kadın, güvenlik kameralarına yakalandı. Mağaza sahibi, hırsızların elinden ayakkabıları alarak müdahale etti ve dükkandan uzaklaştırdı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir mağazadan hırsızlık girişiminde bulunan 2 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Akyurt çarşı bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, 2 kadın hızla ayakkabıları alarak mağazadan çıkmaya çalıştı. Mağaza sahibi durumu fark ederek müdahale etti. Hırsızların elinden ayakkabıları alan iş yeri sahibi, dükkandan uzaklaştırdı. Yaşananlar ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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