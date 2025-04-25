Akyurt'ta Mağazada Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir mağazadan hırsızlık girişiminde bulunan 2 kadın, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Akyurt çarşı bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, 2 kadın hızla ayakkabıları alarak mağazadan çıkmaya çalıştı. Mağaza sahibi durumu fark ederek müdahale etti. Hırsızların elinden ayakkabıları alan iş yeri sahibi, dükkandan uzaklaştırdı. Yaşananlar ise mağazanın güvenlik kameralarına yansıdı. - ANKARA