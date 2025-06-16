Akyazı'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Tül Fabrikasına Sıçradı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, yakındaki bir tül fabrikasının dış cephesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otluk alanda başlayan yangın, tül fabrikasına sıçradı
SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın tül fabrikasının dış cephesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.
Yahyalı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Büyüyen alevler alanında yanında bulunan tül fabrikasının dış cephesine sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa