Haberler

Konya'da sahte bahis dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

Konya'da sahte bahis dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde, vatandaşların banka hesaplarını kullanarak usulsüz işlem yapan bir şebekeye yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı. İki şüpheli tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yetkililer, vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde vatandaşların banka hesaplarını para karşılığında kullanarak usulsüz işlem yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat eden M.M. ve A.Ö., banka hesaplarını kullanmaları karşılığında para teklif eden şahıslara kimlik ve hesap bilgilerini verdi. Hesaplarında yüksek meblağlı ve şüpheli para hareketliliği olduğunu fark eden mağdurların şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte şüphelilerin Adana'dan Akşehir'e geleceği tespit edildi. Buluşma noktasında önlem alan ekipler, otomobille ilçeye giriş yapan Ö.A.Ç., E.S. ve R.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A.Ç. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşları benzer tekliflere karşı dikkatli olmaları ve banka bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmamaları konusunda uyardı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı

Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Evin önünde görünce başından bıçakladı
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler

İki komşunun savaşında Türkiye üstüne düşeni hemen yaptı