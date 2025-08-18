Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda Pilotun Ölümü

Aksaray'da Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda Pilotun Ölümü
Güncelleme:
Aksaray'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda Cengiz Kalyoncu isimli pilot, pilotaj hatası sonucu düşerek yaşamını yitirdi. Olay, Helvadere beldesindeki Hasan Dağı paraşüt alanında gerçekleşti.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere beldesinde Hasan Dağı paraşüt alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 Ağustos'ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda yarışmak için Aksaray'a gelen yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu (57), bugün yaptığı uçuş sırasında pilotaj hatası nedeniyle düştü. Hürriyet Mahallesi Kümeevleri bölgesine düşen paraşüt pilotu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı pilotu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan pilot, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
