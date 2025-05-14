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Aksaray'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 500 Metre Kaçak Ağa El Konuldu

Aksaray'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok: 500 Metre Kaçak Ağa El Konuldu
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Aksaray'da jandarma ekipleri, Mamasın Barajı'nda gerçekleştirdikleri denetimlerde 500 metre uzunluğunda 2 adet kaçak balık ağı ele geçirdi. Çevre, doğa ve hayvanları koruma timi, denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini açıkladı.

Aksaray'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapan jandarma ekipleri barajda 500 metre uzunluğunda 2 adet kaçak ağ ele geçirdi.

Aksaray'da baraj ve göletlerde kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tekneyle baraja açılıp kontroller yapan jandarma ekipleri Aksaray'ın içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajında 500 metrelik 2 ayrı kaçak balık ağı tespit etti. Baraj içerisinden çıkarılan balık ağları imha edilirken, jandarma ekipleri baraj ve çevresinde dron ile de havadan denetim yapıyor. Barajın tüm çevresini dron ile denetleyen ekipler en ufak bir olumsuzlukta anında olaya müdahale ederken, hem havadan hem karadan hem de tekneyle yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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