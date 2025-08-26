Aksaray'da Hakeme Saldırı: Futbolcu Gözaltına Alındı

Aksaray'da Veteranlar Ligi müsabakasında hakemin kırmızı kart gösterdiği futbolcu, hakemi yumruklarla darp etti. Kafasından yaralanan hakem ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aksaray Dağılgan Spor Kompleksi'nde bulunan futbol sahasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Veteranlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Hasan Dağı Veteranlar ve Kırımlı Veteranlar müsabakasında Hasan Dağı Veteranlar 5-0 galibiyetle maçı sürdürürken, karşılaşmanın son dakikalarında Kırımlı Veteranlar takımının oyuncusu Kenan K. bir gol attı. Golün ardından hakem Ümit Sağlam ofsayt gerekçesi ile golü iptal ederken, buna sinirlenen futbolcu Kenan K. hakeme sert itirazlarda bulundu. Ardından hakem futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Maç bitiminde soyunma odasına giderken hakemi bekleyen Kenan K., hakeme yumrukla saldırdı. Kafasından aldığı yumruk darbesiyle yaralanan hakem diğer futbolcular tarafından uzaklaştırılırken, seyirciler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hakem, polis kontrolünde soyunma odasından çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi ambulans içinde yapılan hakem, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, hakemin şikayetçi olması üzerine futbolcuyu gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, Aksaray Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Cavit Kılıç, Veteranlar Ligi'ni iptal ettiğini açıkladı. - AKSARAY