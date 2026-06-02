Aksaray'da doğalgaz tüpü yüklü tır alev alev yandı

Aksaray'da Enerya Enerji'ye ait doğalgaz tüpleri yüklü tırda gaz kaçağı nedeniyle patlama ve yangın çıktı. Sürücü son anda kendini atarak kurtulurken, yol trafiğe kapatıldı ve ekipler yangını 2 saatte söndürdü.

Aksaray'da Enerya Enerji şirketine ait doğalgaz tüpleri yüklü tırın dorsesinde gaz kaçağı nedeniyle önce patlama oldu ardından yangın çıktı. Kara yolu trafiğe kapatılırken, patlamaların yaşandığı korku dolu anlar dronla görüntülendi.

Yangın, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 2. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki doğalgaz ihtiyacını karşılamak üzere yola çıkan S.O. (22) idaresindeki doğalgaz tüpleriyle yüklü 68 AEU 037 plakalı tır, iddiaya göre gaz kaçağı ve sonrasında yaşanan sürtünme nedeniyle kıvılcımlarla alev alarak patladı. Önce büyük bir patlamanın yaşandığı tırın dorsesi daha sonra adeta alev topuna döndü. Patlama ile birlikte sürücü son anda kendini kabinden atarak yara bile almadan kurtulurken durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Orman yangın ekibi sevk edildi. Yangında yolun kenarında bulunan bazı ağaçlar da yanarak kül oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere güçlükle uzaktan müdahale etti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince yol iki yönlü trafiğe kapatılarak bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu köpük ve su sıkılarak söndürülebilirken, tırdan geriye adeta demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

