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Ağrı'da zabıta ekiplerinden şeker ve yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da zabıta ekiplerinden şeker ve yağ denetimi Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları doğrultusunda kent merkezinde başta şeker ve sıvı yağ olmak üzere denetim gerçekleştirdi.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da zabıta ekiplerinden şeker ve yağ denetimi

AĞRI - Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatları doğrultusunda kent merkezinde başta şeker ve sıvı yağ olmak üzere denetim gerçekleştirdi.

Ağrı kent merkezinde faaliyet gösteren market ve zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimde, şeker ve sıvı yağ başta olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda il merkezi genelinde denetimlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatıyla il merkezi genelindeki zincir marketleri denetleyen ekipler, market raflarında şeker kontrolünü sağladı. Yapılan denetimlerde market depolarını da inceleyen ekipler, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Ağrı'da zabıta ekiplerinden şeker ve yağ denetimi

Ağrı'da zabıta ekiplerinden şeker ve yağ denetimi

Ağrı'da zabıta ekiplerinden şeker ve yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - 3. Sayfa

Savcı Sayan, Market, Zabıta, Ağrı, 3. Sayfa, Haberler

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