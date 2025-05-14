Ağrı'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı

Ağrı'da Tefecilik Operasyonu: 4 Gözaltı
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Ağrı KOM Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda çok sayıda silah, senet ve dijital materyal ele geçirilirken 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı

AĞRI - Ağrı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği tefecilik operasyonunda çok sayıda silah, senet ve dijital materyal ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, faiz karşılığı para vererek tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik 13 Mayıs 2025 tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda iki adet tabanca, 415 adet 9x19 milimetre çapında tabanca fişeği, tefecilikte kullanıldığı tespit edilen 38 cep telefonu, toplam değeri yaklaşık beş milyon TL olan 16 senet, miktar kısmı boş bırakılmış ve borçlu tarafından imzalanmış bir senet ile yine tefecilik faaliyetlerine ilişkin beş adet borçlu imzalı belge ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda dört şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - 3.Sayfa
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