Ağrı'da 24 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl 10 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hakkında 27 ayrı suçtan kaydı olan R.S isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. 24 yıl 10 gün hapis cezası bulunan R.S'nin yeri tespit edildikten sonra yapılan operasyon sonucunda yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI