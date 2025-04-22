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Afyonkarahisar Ortaokul Futbol Takımı, Aydın'da Zirveye Yerleşti

Afyonkarahisar Ortaokul Futbol Takımı, Aydın'da Zirveye Yerleşti
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Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Ortaokulu Küçükler Erkek Futbol Takımı, Aydın'daki grup müsabakalarında gösterdiği üstün performansla ilk sırayı aldı ve Türkiye Yarı Finalleri'nde Afyonkarahisar'ı temsil etme hakkı kazandı.

Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Ortaokulu Küçükler Erkek Futbol Takımı, 15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında Aydın'da düzenlenen grup müsabakalarında sergilediği üstün performansla grubunu zirvede tamamladı.

Mücadele boyunca hem oyun kalitesiyle hem de centilmenlikleriyle göz dolduran minik sporcular, izleyenlerden büyük takdir topladı. Bu önemli başarı sayesinde takım, Mayıs ayında Kütahya'da yapılacak Türkiye Yarı Finalleri'nde Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, turnuva sonunda yaptığı açıklamada sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Kasapoğlu, "Gençlerimizin Aydın'da sergiledikleri başarılı performans bizleri son derece mutlu etti. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inanan bir yönetim olarak çocuklarımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Mayıs ayında Kütahya'da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında da aynı azim ve kararlılıkla sahaya çıkacaklarına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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