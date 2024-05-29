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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü, genç yeteneklerle buluştu

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve antrenörler, Sandıklı Spor Salonunda sporcu genç yeteneklerle bir araya geldi. Kasapoğlu, gençlerin sporla buluşması ve yeteneklerinin keşfedilmesi, şehrin spor potansiyelinin artırılmasında önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve antrenörler, Sandıklı Spor Salonunda sporcu genç yeteneklerle bir araya geldi.

Kasapoğlu, antrenörler ile birlikte ilçe ilçe dolaştıklarını, Afyonkarahisar'ı spor noktasında zirveye taşıyacaklarını belirterek açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, gençlerin sporla buluşması ve yeteneklerinin keşfedilmesi, şehrin spor potansiyelinin artırılmasında önemli bir adım attıklarını ifade etti. Sandıklı Spor Salonunda gerçekleştirilen buluşmada genç yeteneklerin gösterdiği performanslar spor yöneticileri tarafından yakından takip edildi. Etkinlik, genç sporcular arasında dostluk ve dayanışma ortamının oluşturulmasına da katkı sağladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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