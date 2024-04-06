Afyonkarahisar'da şüpheli şahsın üzerinde 2 tabanca ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde 2 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde şüphe üzerine O.V., isimli bir şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Aramada şahsın üzerinde 2 adet tabanca ele geçirildi. Silah ve mühimmat ticareti suçundan gözaltına alınan şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR