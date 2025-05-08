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Afyonkarahisar'da Müftülükler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Afyonkarahisar'da Müftülükler Arası Futbol Turnuvası Başladı
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası, 14 ilçenin katılımıyla dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla başladı. Turnuvanın açılışı Çobanlar ve Sultandağı müftülükleri arasında yapıldı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ve 14 ilçenin katılımıyla gerçekleşen futbol turnuvası, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla başladı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü öncülüğünde, merkez ve ilçe müftülükleri arasında tanışma, birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın açılış karşılaşması, Çobanlar ve Sultandağı ilçe müftülüklerinin takımları arasında gerçekleşti. İlk maç, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Spor Kompleksi'nde oynandı. Müsabaka, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun yaptığı başlama vuruşuyla başladı.

Toplam 14 takımın katılım gösterdiği turnuvada Merkez, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, İhsaniye, İscehisar, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut müftülükleri temsil ediliyor. Turnuva kapsamında çeyrek final karşılaşmaları 13-14 Mayıs'ta, yarı final müsabakaları 20 Mayıs'ta, final ve üçüncülük maçları ise 22 Mayıs'ta oynanacak. Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, etkinliğin kurumlar arası bağları güçlendirmesi temennisinde bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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