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Afyonkarahisar'da kamyonet kontrolden çıkarak orta refüje girdi, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje giren kamyonette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kurucu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H.K., idaresindeki 06 DE 7323 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte S.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emirdağ Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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