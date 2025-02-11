Afyonkarahisar'da Fabrika Yangını: Ciddi Maddi Hasar, Can Kaybı Yok

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, orman ürünleri üretimi yapılan fabrikada çıkan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan araştırmanın sürdüğünü kaydederek, "İşletme sahibimiz ile görüştük, ciddi bir maddi hasar var. Fabrikadaki bütün ürünlerin yandığını söyleyebiliriz. Dün de belirtmiştik tesellimiz can kaybı ya da yaralanmanın olmaması ama gönül isterdi ki bu denli maddi kayıpta olmasaydı" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 18 saatten bu yana devam eden fabrika yangınına helikopterler ile havadan müdahale başladı. Vali Yiğitbaşı kontrol altına alınan ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Vali Yiğitbaşı, yangının kontrol altına alınarak diğer fabrika ve tesislere sirayet edilmesinin önüne geçildiğini ifade etti. Vali Yiğitbaşı, "Şu an itibari ile toplamda 84 itfaiye aracı, 168 personel aracı bulunmakta. Dün geceden bu yana ise 108 araç ve 232 personel ile özverili bir şekilde yangına müdahale edildi. Kolluk kuvvetlerimiz olayla ilgili gerekli incelemelerini sürdürüyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığından gelen 2 helikopterde havadan yangına müdahale ediyor. Şu an için korkulacak bir şey yok" dedi.

"Bir daha böyle olayların yaşanmaması için OSB yönetimimizle bizler konuyu değerlendireceğiz"

Fabrikadaki yangından dolayı kentteki mobilyacı esnafının sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığını vurgulayan Vali Yiğitbaşı açıklamalarını sürdürdü:

"Şehrimiz için önemli bir boyutu da mobilyacı esnafına parça, hammadde tedariki yapılan bir fabrikada bu yangının gerçekleşmiş olması. Biz işletme sahibimiz ile de görüştük, esnafın zarar görmemesi için gerekli parçalar firmanın İzmir'deki bir başka fabrikasından sağlanacak. Bu şekilde esnaflarımızın işlerinde bir sorun olmayacağını buradan açıklamak istiyorum. İnşallah bu tür olaylarının bir daha yaşanmaması için en üst düzeyde tedbirlerimizle bir daha böyle olayların yaşanmaması için OSB yönetimimizle bizler konuyu değerlendireceğiz."

"Gönül isterdi ki bu denli maddi kayıpta olmasaydı"

Yangından ciddi bir maddi hasarın meydana geldiğini kaydeden Vali Yiğitbaşı, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili netleşen bir şey yok. Önceliğimiz yangının kontrol altına alınması ve yanan malzemelerin buradan kaldırılması. İşletme sahibimiz ile görüştük, ciddi bir maddi hasar var. Fabrikada ki bütün ürünlerin yandığını söyleyebiliriz. Allah'a şükür firmanın sigortası varmış. Sigortasının olması iş yeri sahibini biraz daha rahatlatacaktır. Dün de belirtmiştik tesellimiz can kaybı ya da yaralanmanın olmaması ama gönül isterdi ki bu denli maddi kayıpta olmasaydı. Bununla beraber hızlı müdahale ile yangının başka yerlere sıçramadan söndürülmesi teselli eden bir başka nokta" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR