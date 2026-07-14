Dondurma yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da Algida markasının dondurmalarını taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralanırken, olayda kamyonetin kasasında taşıdığı dondurmalar ise çevreye dağıldı.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., idaresindeki 45 FP 518 plakalı Algida firmasına ait dondurma yüklü kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken kamyonetin kasasındaki dondurmalar ise çevreye dağıldı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen kamyonet ise yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası devrildiği yerden kaldırılarak otoparka götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı