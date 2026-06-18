Haberler

Tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan dolu felaketinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal zararları belirlemek için saha çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan dolu felaketi sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan hasat tespit çalışması devam ediyor.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde meydana gelen dolu afeti sonrasında tarımsal üretimde oluşan zararların belirlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. İlçe müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından başvuruda bulunan üreticilerimizin arazilerinde yerinde inceleme ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yapılan saha kontrollerinde ekili ve dikili alanlarda meydana gelen zararlar değerlendirilerek ürünlerin etkilenme durumu tespit edilmekte, gerekli kayıt ve raporlama işlemleri yürütülmektedir.

Tarımsal zararların doğru ve eksiksiz şekilde belirlenmesi amacıyla teknik personellerimiz tarafından saha çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi

Trump'tan tarihi geri adım! Defalarca yalanladı ama mutabakata girdi
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

Partiden attığı isme "Pardon" dedi! Görevine devam edecek

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorinin ardından benzine de indirim göründü

Peş peşe 4. indirim! Bu gece tabelalar değişiyor
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı

Bu da cübbeli görgüsüzlük

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
Gelinini öldüren kayınpeder, cinayetten önce elinde tabancasıyla dua etmiş

Torunu anlattı: Dede elinde silahla dua ediyordu!
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı