Afyonkarahisar'da aranan şahıs jandarmanın çalışması sonucu yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası ile aranan bir şahsı yakaladı. Şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonrası cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 13 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın çalışması sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Birden fazla kişi tarafından silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama suçlarından yakalama kararı bulunan şahısın bulunduğu yer konusunda ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri aranan şahıs R.K.'yi Afyonkarahisar merkeze bağlı Çayırbağ Hayvan Pazarı'nda yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme sonrası cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR