Polis milyonlarca sahte bandrollü makaron ele geçirdi

Afyonkarahisar'da yapılan yol kontrol uygulamasında, bir kamyonda 6 milyon 190 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda 6 milyon 190 bin adet sahte bandrollü boş Makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, yol kontrol uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler koliler içerisinde 6 milyon 190 bin adet boş sahte bandrollü makaron ele geçirdi. Olayın ardından ele geçirilen makaronları el konulurken, bir kişi ise gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
