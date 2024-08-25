Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 100 Adet Hap Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenen M.K. ve M.C., isimli şahısların üzerinde ve çantasında yapılan aramada

2 bin 100 adet lyrica sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN