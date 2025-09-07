Adıyaman'da Trafik Kazası: Sürücü Kim Tartışması

Adıyaman'da, otomobile arkadan çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada 1 kişi yaralanırken "sürücü kim" tartışması çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında Halil S., idaresindeki 02 BD 630 plakalı otomobile, sürücüsü tespit edilemeyen 34 AKB 702 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 02 BD 630 plakalı otomobildeki Berfin S., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası 34 AKB 702 plakalı otomobilin sürücüsünün kaçması sonrası olay yerinde bulunan 2 kişi sürücülüğü üstlendi. Durum üzerine sürücü olduklarını iddia eden her iki şahıs polis ekiplerince polis merkezine götürüldü. Bu esnada sürücü kim tartışması yaşandı. Araçların olay yerinden kaldırılması sonrası polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN