Adıyaman'da Kimliği Belirsiz Şahısların Saldırısına Uğrayan İki Kardeş Yaralandı

Adıyaman'da kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğrayan iki kardeş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında Talha ve Oktay D., isimli iki kardeş, kimliği belirsiz bir grup şahsın saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitleri yerlerinden darp neticesi yaralanan her iki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN