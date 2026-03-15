Hurdacıyı soyan 4 şahıs tutuklandı

Adıyaman'da 5 ay içerisinde 6 defa soyulan hurdacı dükkanındaki hırsızlık olayında 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez İmamağa Mahallesi Eski Samsat Caddesi'nde, Sait T'ye ait hurdacı dükkanı son 5 ay içerisinde 6 defa soyuldu. Yaşanılan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Son 5 ay içerisinde yaşanılan hırsızlık olaylarında toplam 1 buçuk milyon TL'ye yakın malzeme çalındığı belirtildi. 10 Mart tarihinde tekrar yaşanılan hırsızlık olayında 120 kilogram bakır ve farklı hurda malzemelerinin çalınmasıyla polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.G., A.T., Y.G. ve S.T., isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şahısların iş yerinden çaldığı belirtilen malzemeler ise polis ekiplerince iş yeri sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı