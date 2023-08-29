Adıyaman'da 29 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Adıyaman'da 29 ayrı suçtan 15 yıl 20 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da 29 ayrı suçtan 15 yıl 20 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 ayrı suçtan toplamda 15 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunan H.Y.S. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN