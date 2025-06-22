Adapazarı'nda Traktör Bayisinde Büyük Yangın
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki traktör bayisinin deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde traktör bayisinin deposunda büyük çapta yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışma yapıyor.
Yangın, Adapazarı ilçesi zirai aletler sanayi sitesi içinde bulunan traktör bayisinin deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı, alevlerin yükseldiği depoyu söndürme çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa