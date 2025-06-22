Adapazarı'nda Traktör Bayisinde Büyük Yangın

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde traktör bayisinin deposunda büyük çapta yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışma yapıyor.

Yangın, Adapazarı ilçesi zirai aletler sanayi sitesi içinde bulunan traktör bayisinin deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı, alevlerin yükseldiği depoyu söndürme çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA