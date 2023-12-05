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Adana ve Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Adana ve Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahis şebekesine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli elektronik cihazlar ve dokümanlar ele geçirildi.

Adana ve Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı bahis şebekesine yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana ve Diyarbakır illerinde, yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 6 şüpheli yakalanırken şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalar sonucunda; 5 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar, 1 dizüstü bilgisayar, 1 bilgisayar monitörü görünümlü düzenek, 2 adet düzeneğe ait olduğu değerlendirilen oyun konsolu ve bağlantı kabloları ile dokümanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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